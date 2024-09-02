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Футбол

Сегодня, 20:49

РФС сообщил о гибели финансового директора после крушения вертолета на Камчатке

Алина Савинова
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Финансовый директор РФС Арсений Замятин вместе с женой погибли при крушении вертолета на Камчатке, сообщается на официальном сайте организации.

31 августа вертолет Ми-8 пропал в районе вулкана Вачкажец, он исчез с радаров на пятой минуте полета. Всего на борту находились 22 человека. После пропажи вертолета правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Отмечалось, что Замятин с супругой на тот момент находились в отпуске на Камчатке и отправились на Ми-8 на экскурсию.

«Российский футбольный союз скорбит вместе с семьями погибших в этой трагедии. Я запомню Арсения как большого профессионала, который любил футбол и стремился сделать его лучше», — заявил президент РФС Александр Дюков.

Он также добавил, что Российский футбольный союз окажет финансовую поддержку семье функционера и возьмет на себя расходы на организацию похорон.

Замятин в 2011 году получил степень бакалавра Высшей школы экономики на факультете бизнеса и менеджмента, а в 2013-м — степень магистра в бизнес-школе ESCP Europe в Париже. Он стал финансовым директором РФС в июне 2020 года.

Источник: https://rfs.ru/news/221074
Футбол
РФС
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