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Сегодня, 10:41

Рианчо считает, что Бензема заслуженно получил «Золотой мяч»

Мария Куцубеева
Корреспондент

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на новость о том, что нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча». Церемония награждения состоялась 17 октября, в Париже.

«Мне кажется, очень много времени потребовалось Кариму, чтобы получить этот приз. Он лучший центральный форвард последних 5 лет! Думаю, он получил награду заслуженно», — сказал Рианчо «СЭ».

34-летний игрок в прошлом сезоне с «Реалом» выиграл ла лигу и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров. В составе мадридского клуба футболист играет с 2007 года. Всего он провел за команду 421 матч, забив 223 гола.

Карим Бензема
Футбол
Сборная Франции по футболу
ФК Реал
Рауль Рианчо
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