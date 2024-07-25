Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Бразилия
Рейтинг УЕФА
OLIMPBET-Суперкубок России
Гид по Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая лига
ЮФЛ
Олимпиада
Статьи
Кубок Америки
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол

Сегодня, 12:19

Роман Широков заявил, что Денисова не стоило дисквалифицировать

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший игрок «Зенита» Роман Широков рассказал, что думает о дисквалификации бывшего одноклубника Игоря Денисова.

40-летний россиянин сейчас является тренером команды академии «Торпедо» 2011 года рождения.

— Как относитесь к дисквалификации Игоря Денисова?

— Всех перипетий не знаю, но из того, что слышал — так быть не должно, не стоило дисквалифицировать. Он главный тренер своего возраста «Торпедо», там масса обязанностей, проверить протокол на соответствие возможности игрока выхода на поле должны были представители академии. Вот так человека дисквалифицируют — и в итоге отбивают все желание работать у человека, который этим делом живет. Вы оставите тех, кому на детей пофигу. Денисову интересно, он вкладывает свои деньги. Вы человека, который живет этим делом, просто убиваете. Вынесите на первый раз предупреждение, поговорите и предупредите, но длительная дисквалификация — это перебор, — цитирует Широкова РБ Спорт.

В мае 2024 года в составе команды «Торпедо» — 2011 на матч с «Космосом» вышел игрок, не имевший на это право, в итоге — черно-белым было присуждено техническое поражение со счетом 0:3.

По итогам заседания КДК МФФ Денисов получил условное отстранении от футбольной деятельности на 1 год и был оштрафован на 15 тысяч рублей.

Источник: РБ Спорт
Игорь Денисов
Роман Широков
3
Обсудить
Читайте также
Работу спортивного директора «Спартака» Амарала назвали провальной
Снуп Догг выбран факелоносцем Олимпиады в Париже
Губернатор Калужской области сообщил о крушении вертолета Ми-28
«Спартак» увел игрока у «Локо», «Зенит» потратит 27 млн на бразильца. Трансферные слухи РПЛ
На Украине испугались «перезагрузки» отношений США и России при Трампе
В Грузии заявили о новом фронте конфликта с РФ в случае победы оппозиции на выборах
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

ФИФА отреагировала на обвинения в перегруженности календаря