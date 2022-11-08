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Сегодня, 19:14

Романцев возглавил новый комитет ветеранов «Спартака»

Алина Савинова
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Совет директоров «Спартака» создал новый совет ветеранов. Олег Романцев был назначен его председателем, а Никита Симонян стал почетным президентом.

«Рад сообщить нашим дорогим болельщикам, что по инициативе совета директоров создан комитет ветеранов, а мне доверили честь быть его председателем. В состав комитета вошли также другие известные спартаковцы. Я убежден, что наша работа обеспечит связь поколений: контакты клуба с ветеранским сообществом и болельщиками станут более тесными и постоянными», — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова Романцева.

«Мы всегда должны помнить о традициях, заложенных братьями Старостиными. А это в том числе значит чтить ветеранов: тех людей, которые ковали победную славу красно-белых, завоевывали на футбольных полях чемпионства и Кубки», — добавил Симонян.

Напомним, что Романцев является самым титулованным тренером в истории московского клуба. Под его руководством «Спартак» становился чемпионом СССР, чемпионом России, обладателем Кубка СССР и России, полуфиналистом Лиги чемпионов.

Симонян — лучший бомбардир красно-белых всех времен. С 1949 по 1959 год он забил 160 голов за «Спартак».

Источник: https://spartak.com/news/2022-11-08-nasha_rabota_obespechit_svyaz_pokoleniy_oleg_romantsev_vozglavil_novyy_komitet_veteranov_spartaka/
Никита Симонян
Олег Романцев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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