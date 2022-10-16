Роналдо считает, что на ЧМ-2022 наибольшее давление будет оказываться на Неймара

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Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо считает, что наибольшая ответственность за успешное выступление национальной команды на чемпионате мира — 2022 в Катаре будет зависеть от нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.
«Думаю, что наибольшее давление в любом случае будет оказываться на Неймара. Конечно, сейчас команда более сбалансированная, чем на предыдущих чемпионатах мира. Неймару будут помогать сильные футболисты, но сейчас он сам проживает хороший момент в своей карьере», — приводит слова Неймара L'?quipe.
Чемпионат мира — 2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. На групповом этапе сборная Бразилии встретится с национальными командами Сербии, Швейцарии и Камеруна.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования