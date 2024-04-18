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Футбол

Сегодня, 10:30

Российских футболистов не включили в национальные и международные пулы допинг-тестирования

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Председатель медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов рассказал, что ни один из российских футболистов не входит в национальные или международные пулы допинг-тестирования.

«Ни одного футболиста из России в пулах тестирования нет. Ни в национальных, ни в международных», — приводит слова Безуглова ТАСС.

Спортсмены из НРПТ в своем профиле в антидопинговой системе ADAMS обязаны указывать контактные данные, место постоянного проживания и текущего местонахождения (как это делают атлеты из расширенного пула) и одночасовой интервал абсолютной доступности для тестирования на каждый день (одночасовое окно).

Источник: ТАСС
Футбол
РФС
Эдуард Безуглов
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