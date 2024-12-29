Рубен Семеду арестован за домашнее насилие

Защитник катарского «Аль-Хора» Рубен Семеду был арестован у себя дома в Португалии утром 29 декабря за домашнее насилие, сообщает Correio da Manh.

По словам пострадавшей спутницы 30-летнего спортсмена, футболист напал на нее вечером в субботу, 28 декабря. Женщина была напугана, полицейские заметили синяки на ее теле.

В данный момент защитник содержится в изоляторе в Мошкавиде (Португалия).

В нынешнем сезоне Семеду забил 2 гола в 16 матчах за «Аль-Хор» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2 миллиона евро.