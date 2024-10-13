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Сегодня, 16:45

Руслан Нигматуллин рассказал, что тратит много денег на бракоразводный процесс

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, сколько денег тратит в месяц.

«Я пока все свои деньги трачу на адвокатов и на судебный процесс, к сожалению (смеется). Ну, и работаю над перчатками. В общем, сумм точных не назову», — заявил Нигматуллин.

Ранее экс-спортсмен сообщал, что подаст в суд на раздел имущества после развода с женой, которая продала квартиру в центре Москвы и уехала в Майами. Нигматуллин был в браке с 1996 по 2023 год, у пары родились два сына — Руслан и Марсель.

Источник: РБ Спорт
Руслан Нигматуллин

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