Сафонов высказался о необходимости агентам сдавать онлайн-экзамен в ФИФА

Агент Алексей Сафонов прокомментировал информацию о необходимости сдавать онлайн-экзамен в ФИФА для получения лицензии, которая будет действовать по всему миру.

«В этой процедуре есть нюансы, нужно до конца с этим разобраться. Я получал лицензию еще в 2003 году. Кто после 2015 года получал, должны сдавать экзамен, а те, кто раньше, должны получить автоматически. Это в последние годы были моменты, что кто-то получал за деньги и прочее. А я сдавал экзамен, у меня есть и посредник, который тоже его сдавал. И у меня тоже была лицензия ФИФА. Надо будет — сдам снова, не вижу здесь проблем», — цитирует Сафонова Metaratings.ru.

Ранее агент Вадим Шпинев в интервью «СЭ» рассказал, что первая часть экзамена состоится 19 апреля и будет проходить в офисе РФС.