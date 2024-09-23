Сборная Австралии объявила о назначении нового главного тренера

Сегодня, 11:05
Сборная Австралии объявила о назначении на пост главного тренера национальной команды Тони Поповича.
51-летний специалист сменил на этой должности Грэма Арнольда, который руководил командой с 2018 года.
Сборная Австралии в двух крайних матчах отборочного турнира к чемпионату мира-2026 уступила Бахрейну (0:1) и поделила очки с Индонезией (0:0).
В ходе тренерской карьеры Попович работал в «Кристал Пэлас», в сборных Греции и Турции. В период с 2021 по 2024 год он возглавлял «Мельбурн».