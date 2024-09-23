Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Казахстан
Бразилия
Рейтинг УЕФА
OLIMPBET-Суперкубок России
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая лига
ЮФЛ
Олимпиада
Статьи
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол

Сегодня, 11:05

Сборная Австралии объявила о назначении нового главного тренера

Telegram Дзен

Сборная Австралии объявила о назначении на пост главного тренера национальной команды Тони Поповича.

51-летний специалист сменил на этой должности Грэма Арнольда, который руководил командой с 2018 года.

Сборная Австралии в двух крайних матчах отборочного турнира к чемпионату мира-2026 уступила Бахрейну (0:1) и поделила очки с Индонезией (0:0).

В ходе тренерской карьеры Попович работал в «Кристал Пэлас», в сборных Греции и Турции. В период с 2021 по 2024 год он возглавлял «Мельбурн».

Футбол
Сборная Австралии по футболу

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
«Динамо» в ярости от судейства, Абаскаль вернулся в «Спартак» и принес неудачу, Зобнин повздорил с Тюкавиным. Что произошло после старейшего дерби России
Отец отравившейся полуфабрикатами семьи из Красноярского края дал показания СК
Разгромившего могилу Маслякова вандала увезли в психиатрическую лечебницу
Алексей Миранчук поделился первыми впечатлениями от жизни в США
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
Фигуристка Солен Мазинг обвинила другого спортсмена в изнасиловании
Сегодня
Вчера
Неделя