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Сегодня, 15:53

Счетная палата проводит проверку в Российском футбольном союзе

Ана Горшкова
Корреспондент
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Счетная палата РФ проводит оценку эффективности мероприятий по обеспечению деятельности спортивных сборных команд за счет средств федерального бюджета, сообщает ТАСС.

«В соответствии с планом работы Счетная палата Российской Федерации проводит контрольное мероприятие «Оценка эффективности мероприятий по обеспечению деятельности спортивных сборных команд за счет средств федерального бюджета, а также их участия в спортивных мероприятиях в 2020-2022 годах», — сообщили ТАСС в пресс-службе Счетной палаты.

Также организация проводит проверку в Российском футбольном союзе.

«Мероприятие проводится на нескольких объектах контроля, в том числе в Российском футбольном союзе. До завершения мероприятия и рассмотрения его результатов на коллегии Счетной палаты в июне 2023 года комментарии не могут быть предоставлены», — отметили в Счетной палате.

Источник: ТАСС
РФС
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