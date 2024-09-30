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Сегодня, 16:05

«СЭ» приглашает на Кубок года

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15 декабря в манеже академии «Спартака» имени Ф.Черенкова состоится первый в истории турнир корпоративных команд по мини-футболу Кубок года «Спорт-Экспресс».

Мы подведем итоги 2024-го в жаркой и честной спортивной борьбе, ведь здоровый образ жизни — это не только приятный адреналин в крови, яркие эмоции от происходящего на поле, но и залог успеха в любой отрасли. Конечно, «СЭ» подробно осветит Кубок года, а победители получат памятные призы.

Зарегистрироваться на Кубок года «Спорт-Экспресс» и узнать более подробную информацию о турнире можно через компанию-устроителя соревнований «Бизнес Спорт», контактные данные: Верина Юлия +7 (977) 258-58-58, e-mail: verina@bsport.ru

Реклама, ООО "Бизнес Спорт", ИНН 7743784598 ОГРН 1107746502412,

Адрес: 125130, город Москва, Старопетровский проезд, д. 1, помещ. 9/1 

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