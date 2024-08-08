Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Бразилия
Рейтинг УЕФА
OLIMPBET-Суперкубок России
Гид по Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая лига
ЮФЛ
Олимпиада
Статьи
Кубок Америки
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол

Сегодня, 17:00

Семин призвал лишать арбитров работы за плохое судейство: «Их ошибки влияют на судьбу тренеров»

Зарина Халимхонова
Telegram Дзен

Известный российский тренер Юрий Семин в комментарии для «СЭ» высказал мнение о судействе в матче 3-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН» (0:1).

По итогам встречи работа главного арбитра Яна Бобровского подверглась критике со стороны экспертов и СМИ, а глава Дагестана Сергей Меликов призвал РФС провести разбирательство.

«Под любым тренером шатается кресло. Судья много раз ошибся в матче «Пари НН» — «Динамо Махачкала». Команда из Дагестана проиграла, на мой взгляд, из-за судейских ошибок, и кресло тренера начинает качаться. А кресло судьи как было, так оно и осталось. Так происходит после каждого матча, где выявляются судейские ошибки. Биджиев не виноват, что судья с громадными ошибками провел матч.

Всегда говорю: почему за все должен отвечать тренер? Он отвечает за результат. Тогда давайте сделаем ситуацию равноценной. За такой результат с тренером могут разорвать контракт за невыполнение задач. Надо такой же контракт неквалифицированного судейства перенести на судей. Тогда все будут на равных условиях. Профессия тренера такая же, как судейская. Но почему вдруг начинают выгораживать судей, когда они совершают громаднейшие ошибки. А эти ошибки влияют на судьбу тренеров», — сказал Семин «СЭ». 

Ранее глава РПЛ Александр Алаев назвал безобразным судейство в матче махачкалинского «Динамо» и «Пари НН».

Футбол
РПЛ
Юрий Семин
4
Обсудить
Читайте также
Модель OnlyFans Алиша Ньюман завоевала бронзу на Олимпиаде-2024
Минимум три спортсмена из США с допинг-нарушениями продолжали соревноваться без санкций
Смирнов опубликовал первый комментарий военкора Поддубного после ранения
Соболев проводит все время в компьютерной игре. Что происходит в «Спартаке»
Рогов сообщил о возможном покушении на министра обороны Украины Умерова
Алаудинов сообщил о прибытии отряда спецназа «Ахмат» в Курскую область
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чанов признался, что был счастлив играть и работать с Газзаевым