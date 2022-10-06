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Сегодня, 17:29

Семин считает, что футбольный «Джентльмен» должен очень хорошо играть

Алина Савинова

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин поделился мнением, кто больше всего достоин премии «Честная игра» имени Федора Черенкова.

«Это Фомин, наверное. Потому что он корректен на футбольном поле. Это не говорит о том, что он не играет жестко. Он играет достаточно жестко. Но он старается все время соблюдать футбольные правила. Другое дело, не всегда получается. Но это так», — приводит слова Семина «КП Спорт».

Также он рассказал, какими качествами должен обладать футболист, чтобы на него равнялись.

«Надо очень хорошо играть», — добавил бывший тренер «Локомотива».

Финалистами премии «Джентльмен года» в 2022 году стали вратарь «Спартака» Александр Селихов, полузащитник «Динамо» Даниил Фомин и нападающий ЦСКА Федор Чалов.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/yurij-semin-futbolnyj-dzhentlmen-dolzhen-ochen-horosho-igrat/
Даниил Фомин
Футбол
Юрий Семин
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