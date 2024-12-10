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Футбол

Сегодня, 19:15

Семшов будет помогать в развитии футбола в Белгородской области

Алина Савинова
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на оперсовещании правительства региона объявил о начале сотрудничества с бывшим футболистом сборной России Игорем Семшовым, сообщает издание «Бел.Ру».

Отмечается, что 46-летний специалист будет помогать Белгороду в выстраивании системы обучения юных спортсменов и развитии футбола в целом.

Будучи футболистом, Семшов выступал за ЦСКА, «Торпедо», «Динамо», «Зенит» и «Крылья Советов». После окончания игровой карьеры он тренировал тульский «Арсенал», «Химки» а также возглавлял «Чайку».

Семшов является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России.

Источник: Бел.Ру
Игорь Семшов
Футбол
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