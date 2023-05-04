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Сегодня, 14:19

Сенников — о создании Лиги легенд: «У РФС есть опыт проведения таких матчей, и такой план осуществим»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал, что думает об идее создания Лиги легенд.

«Матчи «Спартак» — «Зенит» в том году и недавно прошедшая игра «Динамо» Сталинград — «Спартак» интересны и болельщикам, и самим игрокам. Поэтому провести матчи минут по 30 было бы интересно всем. Было бы интересно поучаствовать в таком матче, но пока «Локомотив» не играл ни с кем. Нужно еще собрать игроков — это все-таки не пять человек, а хотя бы 15, кто может бегать, играть и сможет выделить время свободное от работы. Понятно, что организаторы будут как-то подгадывать. Потому что многие работают в клубах, и игра должна быть накануне основного матча, чтобы это было удобно всем. У РФС есть опыт проведения таких матчей, и такой план осуществим», — цитирует Сенникова Metaratings.ru.

1 мая в Волгограде состоялся ретро-матч Победы, в котором «Спартак» одержал победу над ветеранами «Динамо» и «Ротора». Позже сообщалось, что 2 июня должен пройти следующий матч Лиги легенд. В нем примут участие бывшие игроки «Крыльев Советов» и «Спартака».

Источник: https://metaratings.ru/news/sennikov-o-lige-legend-u-rfs-est-opyt-provedeniya-takikh-matchei-i-takoi-plan-osushestvim-248344/
Дмитрий Сенников
Футбол
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