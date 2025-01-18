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Футбол

Сегодня, 07:16

Овчинников: «Академия РФС не гонится за сенсациями и громкими именами»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС Сергей Овчинников рассказал, что у организации нет задачи непременно пригласить в Россию именитых европейских тренеров.

«Поймите, у нас нет задачи непременно привезти Клоппа или Моуринью. Понятно, что это — престижно, это подарит вам громкие заголовки и сюжеты для статей. Но, во-первых, мы адекватно оцениваем текущую ситуацию. Каждый день писать «Юрген, приезжай в Москву»? Согласитесь, это перебор. Очевидно, что пока нет смысла говорить о чем-то конкретном. Во-вторых, мы прежде всего исходим из реальных потребностей наших тренеров. А для них будет даже полезнее пообщаться со Станиславом Черчесовым, Марцелом Личкой или Марко Николичем. Когда-то группа наших тренеров приезжала в Лондон, посмотрела тренировку «Челси». Даже поздоровались с Жозе Моуринью. Но давайте будем честны — как этот опыт им помог в реальной работе? Никак.

Поэтому мы не гонимся за сенсациями и громкими именами. И приглашаем топов, но своих практикующих тренеров. Они, кстати, с удовольствием откликаются на предложения и выступают перед нашими слушателями. Помимо тех, кого я уже перечислил, к нам приходили с лекциями Сергей Юран, Андрей Талалаев, Владимир Федотов, многие другие известные специалисты. При этом за каждым таким приглашением стоит понимание, для чего мы это делаем и что хотим услышать от того или иного тренера», — цитирует Metaratings.ru Овчинникова.

Источник: Metaratings.ru
Сергей Овчинников (футбол)
Футбол
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