Овчинников — об Академии РФС: «Разговоры были, причем не только с Гвардиолой»

Начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС Сергей Овчинников рассказал о возможном сотрудничестве организации с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

«Тут важно подобрать правильную формулировку. Не «будет вести тренерские курсы», а «мы общались по поводу возможности выступить». Согласитесь, чуть другое значение у фразы. Так вот, разговоры были, причем не только с Гвардиолой — контакты мы поддерживаем постоянные.

Как правило, коллеги соглашаются. Но в текущих условиях мы все прекрасно понимаем, что это не совсем реализуемо. Поэтому остается только следить за международной обстановкой. Уверен, как только ситуация изменится, к нам будут приезжать с большим удовольствием, — сказал Овчинников.