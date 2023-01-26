Агуэро жестко ответил Ибрагимовичу на критику игроков сборной Аргентины: «Не тебе говорить о плохом поведении»

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро отреагировал на критику Златана Ибрагимовича в адрес игроков национальной команды.

Шведский футболист, высказываясь об итогах ЧМ-2022, заявил, что некоторые аргентинцы плохо себя вели, и их нельзя уважать.

«Странно слышать от него такое, потому что он довольно боевой игрок. Очень хороший, это не обсуждается, но боец. Он поссорился с Гвардиолой, после этого тренер захотел, чтобы «Барселона» продала его. В первую очередь нужно следить за своим поведением на протяжении карьеры», — приводит слова Агуэро Ole.

Также 34-летний футболист заявил, что Ибрагимовичу не стоит говорить о плохом поведении других игроков, так как он сам не всегда вел себя хорошо на поле.

«Я помню, как мы играли друг против друга в «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Ты постоянно спорил. Я думаю, что не тебе говорить о плохом поведении. Ты говоришь, что аргентинцы вели себя плохо, и что ты говоришь это как профессиональный игрок высшего уровня, но мне кажется, что ты тоже себя плохо вел во время игр. Так что не надо бросать камни, если ты не уверен, что их не бросят в ответ», — сказал Агуэро.

Завершивший карьеру Агуэро провел весь ЧМ-2022 в сборной Аргентины. В финале аргентинцы обыграли Францию (3:3, пен — 4:2) и впервые с 1986 года стали чемпионами мира. Сборная Аргентины стала трехкратным победителем турнира.

Напомним, что после финала ЧМ-2022 аргентинский вратарь Эмилиано Мартинес, который получил приз лучшему голкиперу турнира, позволил себе продемонстрировать неприличный жест во время церемонии. Также было опубликовано видео, на котором Мартинес объявил в раздевалке минуту молчания по французскому футболисту Килиану Мбаппе.