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Футбол

Сегодня, 16:20

Шастун поделился эмоциями от встречи с Кириленко на благотворительном футбольном матче

Благотворительный матч команд Фонда Хабенского и ДоброFON.
Фото Алексей Кикинов
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Телеведущий и комик Антон Шастун, который стал участником благотворительного матча команд Фонда Хабенского и ДоброFON, рассказал о встрече на поле с президентом РФБ Андреем Кириленко.

«Первый раз играю в футбол за Фонд Хабенского. Впечатления, на самом деле, суперклассные. Я, если честно, немного переживал, когда сюда ехал. Мне казалось, здесь будет по-настоящему серьезная игра в футбол. Особенно когда я увидел соперника под 47-м номером, Андрея Кириленко. В процессе я понял, что мы вместе занимаемся спортом с утра и получаем хорошие эмоции. Замечательно! Это мероприятие очень важное, потому что направляются средства детям, которым они действительно нужны», — рассказал Шастун «СЭ».

Игра завершилась со счетом 13:13. В ней приняли участие известные деятели культуры, спортсмены и блогеры.

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