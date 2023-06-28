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Сегодня, 18:09

Смертин представляет РФС на форуме УЕФА Respect 2023 в Германии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин принимает участие в форуме УЕФА Respect.

Мероприятие проходит в штаб-квартире Федерации футбола Германии во Франкфурте 28-29 июня.

«Участие в форуме УЕФА RESPECT является значимым событием для РФС и всей российской футбольной семьи, поскольку позволяет быть в курсе современных тенденций устойчивого развития и вопросов, которые стоят перед футбольным сообществом во всем мире. Форум дает возможность делиться собственными наработками и обмениваться опытом с зарубежными коллегами, что необходимо для дальнейшего движения вперед», — цитирует Смертина официальный сайт РФС.

Источник: https://rfs.ru/news/218452
Алексей Смертин
РФС
УЕФА
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