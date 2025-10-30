Смертин, Сычев и игроки 2DROTS открыли финальный этап турнира «Стальная Воля»

Футболисты приняли участие в мини-турнире в составе сборной команды РФС против администраций ФК «Сочи» и ФТ «Сириус». Победу в нем одержали профессионалы.

По окончании турнира игрок сборной команды России по футболу слепых В1 и постоянный участник всероссийских соревнований «FONBET Стальная воля» Андрей Куклин познакомил медиафутболистов со своей дисциплиной. Игроки 2DROTS — Эд Скляр, Максим Фролов и Вадим Логинов — надели специальные светонепроницаемые маски и попробовали поиграть мячом со встроенной погремушкой. Следом игроки попробовали свои силы в ПОДА-футболе на электроколясках.

«Стальная Воля».

В финальном этапе всероссийских соревнований «FONBET Стальная воля» примут участие более 700 атлетов из 25 регионов России. Соревнования пройдут на федеральной территории «Сириус» в семи дисциплинах:

футбол лиц с заболеванием церебральным параличом (мужчины, юноши);

футбол ампутантов (мужчины, «Лига Героев»);

футбол глухих (женщины, юноши);

мини-футбол лиц с интеллектуальными нарушениями (мужчины, юноши);

мини-футбол слепых (В1; мужчины, женщины, юноши);

ПОДА-футбол на электроколясках (смешанные команды);

трансплант-футбол (футбол лиц с пересаженными органами; мужчины, женщины).

Алексей Смертин.

«Стальная воля» — первый и самый большой в мире турнир, объединивший футболистов такого количества категорий инвалидности. Соревнование не просто популяризирует футбол среди людей с ОВЗ, но представляет собой важное средство социальной и физической реабилитации, интеграции футболистов с ограниченными возможностями здоровья в современное общество. Фестивали и соревнования «Стальная воля» проводятся с 2022 года, в 2024 году их участниками стали более трех тысяч человек.

В 2025 году «Стальная воля» проходит в формате фестиваля и трех этапов всероссийских соревнований. Фестиваль состоялся в апреле на федеральной территории «Сириус» — в нем приняли участие более 700 участников. Первый этап соревнований прошел в Нижнем Тагиле, второй — в сентябре в Самаре, финальный этап проходит на федеральной территории «Сириус». Фестиваль и соревнования «Стальная воля» проходят при поддержке Министерства спорта РФ