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Футбол

Сегодня, 09:54

Смертину осталось менее 8 часов до установления рекорда в марафоне футбола

Виктория Кравченко
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Сегодня, 2 июня, представители Книги рекордов России должны официально зарегистрировать рекорд бывшего капитана сборной России Алексея Смертина на футбольном ультрамарафоне.

Экс-футболист и заместитель в проектном офисе устойчивого развития и социальной ответственности РФС Игорь Принь на протяжении 26 часов должны играть в футбол.

До установления рекорда Смертину осталось менее 8 часов.

Каждые два часа разрешен 8-минутный перерыв, чтобы попить воды, съесть что-то углеводное. Это необходимо по медицинским причинам.

Алексей Смертин
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