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Футбол

Сегодня, 19:51

«Спартак» сыграет с чемпионом Узбекистана по футболу «Насафом» на сборах в Анталье

Даниил Аршавский
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«Спартак» проведет товарищеский матч с «Насафом» на тренировочном сборе в Анталье, сообщает пресс-служба узбекистанского клуба в официальном аккаунте Telegram.

Помимо красно-белых «Насаф» встретится с латвийской «Лиепаей», украинским «Вересом», российскими «Факелом», «Балтикой» и казахстанским «Шахтером».

Даты матчей станут известны позднее.

«Спартак» был победителем в предыдущем матче с «Насафом» (3:0), прошедшем 15 июля 2024 года в Москве.

«Насаф» стал чемпионом Узбекистана в 2024 году.

Источник: FC Nasaf
Футбол
РПЛ
ФК Насаф
ФК Спартак (Москва)
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