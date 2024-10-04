Суд ЕС признал некоторые трансферные правила ФИФА противоречащими закону. Это связано с «Локомотивом»

Высший суд Евросоюза заявил, что некоторые правила ФИФА в отношении трансферов игроков противоречат законам ЕС. Об этом сообщает Reuters.

В Регламенте ФИФА о статусе и трансфере игроков говорится, что игрок, который расторгает контракт до истечения срока его действия «без уважительной причины», обязан выплатить компенсацию клубу, а в случае перехода игрока в новый клуб он также будет нести солидарную ответственность по выплате.

Суд заявил, что эти требования являются незаконными при вынесении решения по делу экс-игрока московского «Локомотива» Лассаны Диарра. Это может заставить ФИФА пересмотреть свои правила трансферов.

«Рассматриваемые правила таковы, что они препятствуют свободному перемещению профессиональных футболистов, желающих развивать свою деятельность, переходя на работу в новый клуб. Эти правила налагают значительные правовые риски, непредсказуемые и потенциально очень высокие финансовые риски, а также серьезные спортивные риски на игроков и клубы, желающие их нанять, что в совокупности может помешать международным трансферам этих игроков», — заявили в организации.

В 2014 году Диарра покинул «Локомотив» через год после окончания 4-летнего контракта. После этого клуб обратился в Палату по разрешению споров ФИФА, утверждая, что он нарушил правила, расторгнув контракт после того, как решил уйти без уважительной причины из-за сокращения заработной платы.

Позже француз получил предложение присоединиться к бельгийскому клубу «Шарлеруа», но клуб отклонил его после того, как ФИФА отказалась подписать международный трансферный сертификат, что помешало зарегистрировать игрока в бельгийской федерации. В 2015 году ФИФА обязала Диарра выплатить «Локомотиву» 10 миллионов евро в качестве компенсации ущерба, что побудило спорстмена подать иск против организации и Бельгийской футбольной ассоциации о возмещении ущерба в местный суд.

Решение суда ЕС может также побудить других игроков, также пострадавших от правил ФИФА, потребовать возмещения ущерба.

Диарра выступал за железнодорожников с 2013 по 2014 год. Также полузащитник известен по игре за «Анжи», «Челси», лондонский «Арсенал», мадридский «Реал», «Марсель» и «ПСЖ».