СМИ: суд счел достаточными доказательства вины Дани Алвеса

Суд в Барселоне счел, что при избрании меры пресечения для экс-защитника «Барселоны» Дани Алвеса доказательств его вины более чем достаточно, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на El Periodico.

Алвеса обвиняют в изнасиловании девушки после встречи с ней в одном из ночных клубов Барселоны 30 декабря 2022 года. 39-летний футболист был задержан и взят под стражу 20 января. В случае если Алвеса признают виновным, ему грозит заключение сроком от 4 до 12 лет.

По данным источника, судья Анна Марин написала в постановлении об избрании меры пресечения, что в ее распоряжении находится более чем достаточно доказательств вины Алвеса.

Ранее стало известно, что жена экс-защитника сборной Бразилии решила подать на развод.

21 января мексиканский «Пумас» объявил о расторжении контракта с Алвесом. Футболист играл за команду с июня 2022 года.