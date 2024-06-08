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Футбол

Сегодня, 11:43

Сычев объяснил, почему футбол сложнее хоккея

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Бывший нападающий футбольной сборной России Дмитрий Сычев ответил на вопрос, какой вид спорта сложнее — футбол или хоккей.

«Конечно, футбол сложнее хоккея, потому что в этом виде спорта нужно бегать, а в хоккее — кататься. То есть футбол точно сложнее. Хоккей нравится на таких мероприятиях взаимодействием, общением», — цитирует Сычева ТАСС.

Сычев дебютировал за сборную России в марте 2002 года. В национальной команде нападающий провел 47 матчей и забил 15 голов. В 2008 году Сычев стал обладателем бронзовой медали чемпионата Европы.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) футблист вместе с командой «Политика» стал победителем Кубка Росконгресса по хоккею.

Источник: ТАСС
Дмитрий Сычев
Футбол
Сборная России по футболу
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