Сын Аршавина выиграл первенство Москвы в составе «Спартака»

Сын бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина Арсений стал победителем летнего первенства Москвы в составе команды «Спартака» среди игроков 2012 года рождения.

Красно-белые заняли первое место на турнире с 66 очками в 22 матчах. 13-летний Арсений Аршавин провел за «Спартак» 18 игр в первенстве, отметившись 2 голами.

44-летний Андрей Аршавин на данный момент занимает пост заместителя председателя правления по спортивному развитию «Зенита», за который выступал во время игровой карьеры. Также россиянин защищал цвета лондонского «Арсенала», «Кайрата» и «Кубани». Аршавин-старший является трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, бронзовым призером чемпионата Европы.