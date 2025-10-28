Сын Аршавина выиграл первенство Москвы в составе «Спартака»

28 октября, 22:44
Сын бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина Арсений стал победителем летнего первенства Москвы в составе команды «Спартака» среди игроков 2012 года рождения.
Красно-белые заняли первое место на турнире с 66 очками в 22 матчах. 13-летний Арсений Аршавин провел за «Спартак» 18 игр в первенстве, отметившись 2 голами.
44-летний Андрей Аршавин на данный момент занимает пост заместителя председателя правления по спортивному развитию «Зенита», за который выступал во время игровой карьеры. Также россиянин защищал цвета лондонского «Арсенала», «Кайрата» и «Кубани». Аршавин-старший является трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, бронзовым призером чемпионата Европы.
Roma Vedenichkin
Барановская такая, млин, Барановская...
29.10.2025
zg
Звучит как огненный анекдод!)))Пацан молодец,ждем в основе!)
28.10.2025