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Сегодня, 16:03

Сын Ильи Цымбаларя сделал подарок Залу Славы «Спартака»

Алина Савинова
Зал Славы «Спартака».
Фото ФК «Спартак»

Олег Цымбаларь, сын бывшего полузащитника «Спартака» Ильи Цымбаларя, подарил музею московского клуба награды в память об отце.

Новыми экспонатами Зала Славы красно-белых стали золотая медаль чемпиона России 1994 года, статуэтка премии «Стрелец», врученная отцу Олега в 90-е годы как лучшему диспетчеру, а также часы, которые полузащитник российской сборной получил как участник чемпионата мира в США.

Также в музее хранится футболка бывшего спартаковца с еврокубкового матча против «Аякса» 1998 года.

Цымбаларь выступал за «Спартак» с 1993 по 1999 год. Всего он провел 204 матча, в которых забил 54 гола. В составе московского клуба Цымбаларь стал шестикратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка России, а в 1995 году был признан лучшим футболистом страны по результатам опроса еженедельника «Футбол».

Источник: https://spartak.com/news/2022-10-05-syn_ili_tsymbalarya_sdelal_podarok_nashemu_zalu_slavy/

Агрегатор прогнозов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Челси
Милан

Обе забьют - да

28%

1.86

П1

19%

1.71

Х2

15%

2.20
⚽ Футбол. ЛЧ
Реал
Шахтер Д

Обе забьют - да

22%

1.96

Ф2 (2.5)

17%

1.65

ИТБ1 (2.5)

15%

12
⚽ Футбол. ЛЧ
Интер 1
Барселона 0
Матч завершен

П2

25%

1.86

Обе забьют - да

23%

1.59

16%

2.00
Илья Цымбаларь
ФК Спартак (Москва)
1
1
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