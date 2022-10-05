Сын Ильи Цымбаларя сделал подарок Залу Славы «Спартака»

Сегодня, 16:03
Олег Цымбаларь, сын бывшего полузащитника «Спартака» Ильи Цымбаларя, подарил музею московского клуба награды в память об отце.
Новыми экспонатами Зала Славы красно-белых стали золотая медаль чемпиона России 1994 года, статуэтка премии «Стрелец», врученная отцу Олега в 90-е годы как лучшему диспетчеру, а также часы, которые полузащитник российской сборной получил как участник чемпионата мира в США.
Также в музее хранится футболка бывшего спартаковца с еврокубкового матча против «Аякса» 1998 года.
Цымбаларь выступал за «Спартак» с 1993 по 1999 год. Всего он провел 204 матча, в которых забил 54 гола. В составе московского клуба Цымбаларь стал шестикратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка России, а в 1995 году был признан лучшим футболистом страны по результатам опроса еженедельника «Футбол».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования