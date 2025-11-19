Тарасова против возвращения пива на стадионы: «Нашему народу нельзя ничего пить, кроме лимонада»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о возможном возвращении пива на российские стадионы. «У нас без пива люди не идут на стадион? Они идут на спортивные соревнования, чтобы пивка попить? Нашему российскому народу нельзя ничего пить, кроме лимонада, чтобы оставаться в здравом уме и твердой памяти на соревнованиях. Мне кажется, что пиво и российский спорт несовместимы. Наш спорт сам по себе очень интересен. И почему надо пить пиво на трибунах, я не вполне понимаю. Для этого есть бары и рестораны, а не спортивные арены», — сказала Тарасова «СЭ». Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев сообщил «СЭ» о готовности рассмотреть законопроект о возвращении пива на стадионы во втором чтении. Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

Slim Tallers Плохой народ попался. Нельзя им ни пива,ни интернетом пользоваться. 19.11.2025

Hellraiser Лимонад, также вреден, как и пиво, примерно одинаково повышает уровень сахара в крови, ведя к диабету. 19.11.2025

Grinopel 1. Шариковы первые переходят на ТЫ и гавкают громче всех. 2. Всякая шваль это псевдоинтеллигенция и торгаши. 3. Нацизм это наделение целой какой-то нации особыми нечеловеческими свойствами. Шариков, вам пора обратно - в Клима Чугункина. 19.11.2025

lenin.vowa2018 дома от этого никто выгоды не получает. На стадионах это пиво вам станут навязывать на каждом шагу, причем в два-три раза дороже. В погоне за баблом. 19.11.2025

bezbiletnik Шариковский высер гавкнул. Только забыл, что "прочая шваль" - это как раз про большевистских террористов, а не про дворян. Ты видно и происходишь из этой швали. Поэтому даже не удивительно, что гавкаешь, не имея понятия о том, что такое нацизм. 19.11.2025

lenin.vowa2018 которые не представляют себе отдых без спиртного? - да, их уже не исправить. 19.11.2025

lenin.vowa2018 ходят на стадионы, когда билеты бесплатно раздают в колледжах. И вот этой толпе малолетних дебилов ещё и спиртное разрешить? Я просто видел во что это превращается. Пусть ходят, орут, свистят, прыгают, но не напиваются. Я в молодости тоже ходил, тоже отрывался, и хорошо что хоть там мне было не выпить. Жив-здоров! Спасибо, что были такие как Тарасова наверно, запрещали! 19.11.2025

bezbiletnik А больничка на тюремном - санитарная часть колонии. Но Тарасовой это знать не обязательно. 19.11.2025

lenin.vowa2018 Ну так вот и стало 99% нормальных - потому что все ТРЕЗВЫЕ! Я не понимаю, почему абсолютному большинству людей нормально смотреть концерты и соревнования трезвыми, но мизерному количеству уродов, которым обязательно надо нажраться - надо пойти навстречу, а потом с отвращением наблюдать скотское поведение этих особенных? Я был на ЧМ-18 на стадионах, где пьяные японцы из учтивых и вежливых за час превращались в омерзительных скотов. ЯПОНЦЫ! Которых вообще трудно представить в непотребном виде! А про наших - и говорить нечего! Могут нассать где угодно - пиво же, могут облеваться, могут приставать ко всем, к женщинам в том числе, и в конце концов падать и получать травмы! Скорая, полиция, мат, драки, кровь, блевотина, лужи мочи, - нам это надо? 19.11.2025

Солёный Аха, только в Египтах, Вавилонах и пр. были целые боги вина. 19.11.2025

Александр Иванов "..Нашему народу нельзя ничего пить, кроме лимонада.." Тарасова, тема недостаточно развита, какой такой народ особенный, и в чём конкретно особенность ? 19.11.2025

Berkut-7 ну в древние времена это был антисептик и своего рода консерватор , на корбалях в бочках ромом бадяжили пресную воду , чтоыб не протухла, пресной воды в солёных морях не набрать же было и если вода испортится то это катастрофа будет для команды или вином бадяжили воду , чтобы от какой-нибудь дизентирии не обдристаться , но алкоголь был не сильный , а вот потом началась бесовщина полная , люид стали создавать крепкий алкоголь и употреблять напрямую ради опьянения . 19.11.2025

инок Тарасова - Надо тогда и дома запретить. Там пьют больше, чаще, бесконтрольно, на виду у детей.(( 19.11.2025

Солёный Алкголь люди употребляли тысячу лет и будут употреблять всегда.. 19.11.2025

Smash. Кто захочет, выпьет и так. Помню в 90-х пиво можно было проносить на стадион, а ничего крепче нельзя. Ну мы водку в пиво прятали :grin: Эх, молодость. А сейчас только по праздникам, раза три в год. 19.11.2025

Berkut-7 Алкоголь вообще никаким народам нельзя пить , потому что алкоголь это этилованый яд , он убивает клетки в организме и вызывает рак при регулярном использовании , именно по этой причине алкоголь запрещён во всех странах мира для продажи несоврешеннолетним, но мораль в обществах позволяет травить совершеннолетних, они же деньги делают барыгам которые торгуют алкоголем и это хорошо, люди , людьми, а денежный навар это прекрасно, не все же люди помрут , ну и нормально. 19.11.2025

Федор Маразматичка!!!! 19.11.2025

инок "Нашему российскому народу нельзя ничего пить. Бесплатно. Даже воду", - немного подумав добавила Татьяна Анатольевна.(( 19.11.2025

За спорт! точно 19.11.2025

Фирсыч И водочки для обводочки. 19.11.2025

Фирсыч С возрастом надо дома сидеть, а не по стадионам шляться. 19.11.2025

petrovich56 ТАТ вместе с Авербабухом опять намазала амелотексом не то место... 19.11.2025

Tommy Morton Не давайте Тарасовой пить. Кстати, "лимонад" на заводском жаргоне - водка. 19.11.2025

Ary Giperboreev сказала выпивая третий стакан не закусывая:joy::joy::joy::joy::joy::joy: 19.11.2025

Dim7111 РПЛ пиво не поможет, надо что-то от 20% по крепости. 19.11.2025

За спорт! а мы и не пьём, Анатольевна, ну пивка для рывка. 19.11.2025

Илья858 Не надо про народ, говори о себе. Себе ставь диагнозы и себя обливай грязью. ЗЫ. Лично я тоже против пива на стадионах. 19.11.2025

Леший При всём уважении к Татьяне Анатольевне всё же не стОило ей говорить обо всём народе. В данном контексте не стОило. А то вспоминается нетленное: "Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот!" (с) 19.11.2025

alexei zverev А много ли народу на стадионах? Никто не ходит на стадионы... Нахрен нужно пиво на стадионах, будучи студентом я был бы за пиво на стадионах, но с возрастом нафиг это нужно... 19.11.2025

alexei zverev Я тоже против пива на стадионах... Но блин говорить нашему народу нельзя... А она кто, не народ... Выше закона и народа? Аристократка... Нужно как-то более адекватно доносить свои мысли... И что с пивом, что без народ не будет ходить на стадионы... Он и не ходит... Несмотря даже на бесплатные и почти бесплатные билеты... 19.11.2025

Grinopel Нацизм и дискредитация - лютые. Она де умеет пить, а вот нароооот... Дворяне и прочая шваль в 20 веке за такое отношение к народу жестоко поплатились. 19.11.2025

Grinopel Фашизм чистейший. 19.11.2025

Артемон Доберманов Искренне позвольте не согласиться Татьяна Анатольевна.публика по большей части у нас как говорил Полиграф Шариков в квартирах по 16 комнат не жили,но вполне приличные люди.Бываю на стадионах в разных городах.Поднакидавшихся еще до матча - минимум.Времена меняются.На стадионах 99% нормальные люди. 19.11.2025

Петр К. не поймите меня неправильно, но я уже хочу чтобы это старое поколение поскорее бы ушло люди живут прошлым, просто будто в другом мире 19.11.2025