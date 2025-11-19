Тарасова против возвращения пива на стадионы: «Нашему народу нельзя ничего пить, кроме лимонада»

Сегодня, 14:07
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о возможном возвращении пива на российские стадионы.
«У нас без пива люди не идут на стадион? Они идут на спортивные соревнования, чтобы пивка попить? Нашему российскому народу нельзя ничего пить, кроме лимонада, чтобы оставаться в здравом уме и твердой памяти на соревнованиях. Мне кажется, что пиво и российский спорт несовместимы. Наш спорт сам по себе очень интересен. И почему надо пить пиво на трибунах, я не вполне понимаю. Для этого есть бары и рестораны, а не спортивные арены», — сказала Тарасова «СЭ».
Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев сообщил «СЭ» о готовности рассмотреть законопроект о возвращении пива на стадионы во втором чтении.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.
Slim Tallers
Плохой народ попался. Нельзя им ни пива,ни интернетом пользоваться.
19.11.2025
Hellraiser
Лимонад, также вреден, как и пиво, примерно одинаково повышает уровень сахара в крови, ведя к диабету.
19.11.2025
Grinopel
1. Шариковы первые переходят на ТЫ и гавкают громче всех. 2. Всякая шваль это псевдоинтеллигенция и торгаши. 3. Нацизм это наделение целой какой-то нации особыми нечеловеческими свойствами. Шариков, вам пора обратно - в Клима Чугункина.
19.11.2025
lenin.vowa2018
дома от этого никто выгоды не получает. На стадионах это пиво вам станут навязывать на каждом шагу, причем в два-три раза дороже. В погоне за баблом.
19.11.2025
bezbiletnik
Шариковский высер гавкнул. Только забыл, что "прочая шваль" - это как раз про большевистских террористов, а не про дворян. Ты видно и происходишь из этой швали. Поэтому даже не удивительно, что гавкаешь, не имея понятия о том, что такое нацизм.
19.11.2025
lenin.vowa2018
которые не представляют себе отдых без спиртного? - да, их уже не исправить.
19.11.2025
lenin.vowa2018
ходят на стадионы, когда билеты бесплатно раздают в колледжах. И вот этой толпе малолетних дебилов ещё и спиртное разрешить? Я просто видел во что это превращается. Пусть ходят, орут, свистят, прыгают, но не напиваются. Я в молодости тоже ходил, тоже отрывался, и хорошо что хоть там мне было не выпить. Жив-здоров! Спасибо, что были такие как Тарасова наверно, запрещали!
19.11.2025
bezbiletnik
А больничка на тюремном - санитарная часть колонии. Но Тарасовой это знать не обязательно.
19.11.2025
lenin.vowa2018
Ну так вот и стало 99% нормальных - потому что все ТРЕЗВЫЕ! Я не понимаю, почему абсолютному большинству людей нормально смотреть концерты и соревнования трезвыми, но мизерному количеству уродов, которым обязательно надо нажраться - надо пойти навстречу, а потом с отвращением наблюдать скотское поведение этих особенных? Я был на ЧМ-18 на стадионах, где пьяные японцы из учтивых и вежливых за час превращались в омерзительных скотов. ЯПОНЦЫ! Которых вообще трудно представить в непотребном виде! А про наших - и говорить нечего! Могут нассать где угодно - пиво же, могут облеваться, могут приставать ко всем, к женщинам в том числе, и в конце концов падать и получать травмы! Скорая, полиция, мат, драки, кровь, блевотина, лужи мочи, - нам это надо?
19.11.2025
Солёный
Аха, только в Египтах, Вавилонах и пр. были целые боги вина.
19.11.2025
Александр Иванов
"..Нашему народу нельзя ничего пить, кроме лимонада.." Тарасова, тема недостаточно развита, какой такой народ особенный, и в чём конкретно особенность ?
19.11.2025
Berkut-7
ну в древние времена это был антисептик и своего рода консерватор , на корбалях в бочках ромом бадяжили пресную воду , чтоыб не протухла, пресной воды в солёных морях не набрать же было и если вода испортится то это катастрофа будет для команды или вином бадяжили воду , чтобы от какой-нибудь дизентирии не обдристаться , но алкоголь был не сильный , а вот потом началась бесовщина полная , люид стали создавать крепкий алкоголь и употреблять напрямую ради опьянения .
19.11.2025
инок
Тарасова - Надо тогда и дома запретить. Там пьют больше, чаще, бесконтрольно, на виду у детей.((
19.11.2025
Солёный
Алкголь люди употребляли тысячу лет и будут употреблять всегда..
19.11.2025
Smash.
Кто захочет, выпьет и так. Помню в 90-х пиво можно было проносить на стадион, а ничего крепче нельзя. Ну мы водку в пиво прятали :grin: Эх, молодость. А сейчас только по праздникам, раза три в год.
19.11.2025
Berkut-7
Алкоголь вообще никаким народам нельзя пить , потому что алкоголь это этилованый яд , он убивает клетки в организме и вызывает рак при регулярном использовании , именно по этой причине алкоголь запрещён во всех странах мира для продажи несоврешеннолетним, но мораль в обществах позволяет травить совершеннолетних, они же деньги делают барыгам которые торгуют алкоголем и это хорошо, люди , людьми, а денежный навар это прекрасно, не все же люди помрут , ну и нормально.
19.11.2025
Федор
Маразматичка!!!!
19.11.2025
инок
"Нашему российскому народу нельзя ничего пить. Бесплатно. Даже воду", - немного подумав добавила Татьяна Анатольевна.((
19.11.2025
За спорт!
точно
19.11.2025
Фирсыч
И водочки для обводочки.
19.11.2025
Фирсыч
С возрастом надо дома сидеть, а не по стадионам шляться.
19.11.2025
petrovich56
ТАТ вместе с Авербабухом опять намазала амелотексом не то место...
19.11.2025
Tommy Morton
Не давайте Тарасовой пить. Кстати, "лимонад" на заводском жаргоне - водка.
19.11.2025
Ary Giperboreev
сказала выпивая третий стакан не закусывая:joy::joy::joy::joy::joy::joy:
19.11.2025
Dim7111
РПЛ пиво не поможет, надо что-то от 20% по крепости.
19.11.2025
За спорт!
а мы и не пьём, Анатольевна, ну пивка для рывка.
19.11.2025
Илья858
Не надо про народ, говори о себе. Себе ставь диагнозы и себя обливай грязью. ЗЫ. Лично я тоже против пива на стадионах.
19.11.2025
Леший
При всём уважении к Татьяне Анатольевне всё же не стОило ей говорить обо всём народе. В данном контексте не стОило. А то вспоминается нетленное: "Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот!" (с)
19.11.2025
alexei zverev
А много ли народу на стадионах? Никто не ходит на стадионы... Нахрен нужно пиво на стадионах, будучи студентом я был бы за пиво на стадионах, но с возрастом нафиг это нужно...
19.11.2025
alexei zverev
Я тоже против пива на стадионах... Но блин говорить нашему народу нельзя... А она кто, не народ... Выше закона и народа? Аристократка... Нужно как-то более адекватно доносить свои мысли... И что с пивом, что без народ не будет ходить на стадионы... Он и не ходит... Несмотря даже на бесплатные и почти бесплатные билеты...
19.11.2025
Grinopel
Нацизм и дискредитация - лютые. Она де умеет пить, а вот нароооот... Дворяне и прочая шваль в 20 веке за такое отношение к народу жестоко поплатились.
19.11.2025
Grinopel
Фашизм чистейший.
19.11.2025
Артемон Доберманов
Искренне позвольте не согласиться Татьяна Анатольевна.публика по большей части у нас как говорил Полиграф Шариков в квартирах по 16 комнат не жили,но вполне приличные люди.Бываю на стадионах в разных городах.Поднакидавшихся еще до матча - минимум.Времена меняются.На стадионах 99% нормальные люди.
19.11.2025
Петр К.
не поймите меня неправильно, но я уже хочу чтобы это старое поколение поскорее бы ушло люди живут прошлым, просто будто в другом мире
19.11.2025
shur
Это она решила?
19.11.2025