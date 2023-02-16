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Сегодня, 18:24

Тьерри Анри рассказал, что хотел бы вернуться к работе главного тренера

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной Франции и «Арсенала» Тьерри Анри рассказал, что хотел бы вернуться к работе главного тренера.

Ранее он входил в тренерский штаб Роберто Мартинеса в сборной Бельгии. Также он был главным тренером «Монако» и «Монреаль Импакт».

«Сложно говорить об этом здесь. Роберто Мартинес ушел тренировать Португалию, и я не собираюсь следовать за ним. Быть помощником — это не то, чего я хочу. Я бы хотел попробовать снова поработать главным тренером», — приводит слова Анри GFFN.

Источник: GFFN
Тьерри Анри
Футбол
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