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Сегодня, 13:09

Тигиев рассказал о желании вернуться в профессиональный футбол

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Спартака», «Торпедо», «Анжи», «Крыльев Советов» и минского «Динамо» Георгий Тигиев рассказал о желании вернуться в профессиональный футбол. Последние годы 28-летний Тигиев выступал в медийном футболе.

— Два года назад ты ярко ворвался в медиафутбол, но потом куда-то исчез. Что случилось?

В марте прошлого года я порвал заднюю, когда мы с «Броуками» играли против «Оренбурга». Начал восстанавливаться и перешел в Fight Nights — команду Камила Гаджиева. Там оказалось, что нога не долечена, поэтому я толком не играл. Потом ушел в «Деньги». Там снова пошли бесконечные рецидивы. По факту я год провел без футбола и пропал со всех радаров.

Сейчас мне хочется доказать самому себе, что я чего-то стою. И закрыть рты многим тренерам и руководителям, которые в меня не верят. Если еще раз оступлюсь — соберу вещи и поеду домой в Беслан. Но, надеюсь, все будет нормально. Дьяк [Виталий Дьяков] помог мне попасть в команду «Тандем», которая будет играть в новом сезоне Медиалиги. Он за меня поручился, поэтому я не подведу. Хочется без травм провести сезон, дойти как можно дальше и потом попробовать залезть в профессиональный футбол. В последний раз.

Источник: https://sport24.ru/football/news-641475-tigiyev-khochu-v-posledniy-raz-zalezt-v-professionalnyy-futbol-ostuplyus-soberu-veshchi-i-poyedu-domoy-v-beslan
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