Лепсая — про образ Ванды Нары: «Блондинка с большой грудью. Такие вьются около успешных игроков»

Известный спортивный менеджер Тимур Лепсая ответил на вопрос, знаком ли он с агентом Вандой Нарой.

«Мы действительно общались — были в ресторане вместе, даже на дискотеке ее видел. Ванда позже Макси подъехала. Оставила впечатление типичной девушки футболиста», — приводит Sport24 слова Лепсая.

Также он сравнил прошлый и нынешний образы девушки.

«В то время у нее совсем не было такого образа. Она была в Аргентине известна участием в «Большом Брате», о чем я узнал позже. А тогда — блондинка с большой грудью, ну, нормально. Такие вьются около успешных игроков. Веселая, компанейская леди», — добавил менеджер.

Нара является супругой аргентинского нападающего «ПСЖ» Мауро Икардибывшей и бывшей женой экс-игрока «Москвы» Макси Лопеса.