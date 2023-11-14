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14 ноября, 19:31

Титов: «Видно, что Ивич хорошо поработал в «Краснодаре», команда играет разумно»

Алина Савинова
Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев.
Сергей Ташуев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов выделил лучших тренеров по итогам первого круга чемпионата России.

«Нет явного лучшего тренера. Я бы отметил работу Сергея Ташуева, но в «Ахмате» у него не получилось на старте сезона, а пришел в «Факел» — получилось. У Рахимова был провальный старт, первые семь-восемь туров были проблемы, но сейчас «Рубин» играет великолепно! Лидирует «Краснодар» и, наверное, надо выделить Ивича. Видно, что он поработал хорошо. Команда полностью поменяла свой стиль, это не 75% контроля мяча. Играют разумно, есть хорошие моменты как в атаке, так и в обороне, еще и пропускают меньше всех», — цитирует Титова Metaratings.ru

После 15 матчей «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. На втором месте — «Зенит» (30 очков). Замыкает тройку «Динамо» (25 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/egor-titov-vidno-chto-ivich-khorosho-porabotal-v-krasnodare-komanda-polnostyu-pomenyala-stil-305552/
Егор Титов
Футбол
ФК Краснодар
Владимир Ивич
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