Титов: «Видно, что Ивич хорошо поработал в «Краснодаре», команда играет разумно»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов выделил лучших тренеров по итогам первого круга чемпионата России.

«Нет явного лучшего тренера. Я бы отметил работу Сергея Ташуева, но в «Ахмате» у него не получилось на старте сезона, а пришел в «Факел» — получилось. У Рахимова был провальный старт, первые семь-восемь туров были проблемы, но сейчас «Рубин» играет великолепно! Лидирует «Краснодар» и, наверное, надо выделить Ивича. Видно, что он поработал хорошо. Команда полностью поменяла свой стиль, это не 75% контроля мяча. Играют разумно, есть хорошие моменты как в атаке, так и в обороне, еще и пропускают меньше всех», — цитирует Титова Metaratings.ru

После 15 матчей «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. На втором месте — «Зенит» (30 очков). Замыкает тройку «Динамо» (25 очков).