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Сегодня, 17:43

Мичков — о Бердыеве: «Второе место с «Ростовом» — более весомое достижение, чем в 90-е пять титулов со «Спартаком»

Алина Савинова
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Тренер «Балтики» Дмитрий Мичков рассказал, что думает о тренере Курбане Бердыеве.

«Очень сильный тренер. У такого каждый игрок в любой ситуации знает, что тот должен делать, куда бежать. Что у Бердыева, что у Красножана команды были прекрасно организованы. Из всех выжимали максимум. Мы много забивали со стандартов. Второе место с «Ростовом» — для меня более весомое достижение, чем в 90-е пять титулов со «Спартаком». Взять трофеи, когда нет конкуренции, много ума не надо. А остановиться в шаге от чемпионства с «Ростовом», когда есть «Локомотив» с деньгами, «Зенит», «Спартак» и ЦСКА... Плюс два чемпионства с «Рубином». Кто-нибудь еще приходил к таким вершинам, когда уже у многих команд были деньги? Никто», — приводит Sport24 слова Мичкова.

10 апреля Бердыев был отправлен в отставку с поста главного тренера «Сочи». Специалист также работал в «Рубине», «Ростове», «Кайрате» и других клубах.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-25-vtoroye-mesto-s-rostovom-boleye-vesomo-chem-5-chempionstv-spartaka-v-90-ye-eks-khavbek-rubina-michkov-o-berdyyeve
Футбол
Курбан Бердыев
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