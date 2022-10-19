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Сегодня, 18:29

Тренер сборной Кыргызстана Крестинин заявил, что один из российских футболистов думает о смене гражданства

Алина Савинова

Главный тренер сборной Кыргызстана Александр Крестинин прокомментировал возможный переход в сборную футболистов, имеющих на данный момент российское гражданство.

«Эти поиски мы ведем всегда и по всему миру. Правда, не все готовы пока решиться на такой шаг. Скрывать нечего, текущая ситуация в России вносит свои изменения в выбор игроков. Есть конкретный пример одного футболиста, выступающего в России, у которого позиция не просто пошатнулась, а изменилась. Не буду называть имя, но скажу, что мы только рады таким вещам в Кыргызстане», — приводит Metaratings.ru слова Крестинина.

Напомним, что 2 мая УЕФА отстранил сборные России по футболу и клубы от участия в международных соревнованиях.

Источник: https://metaratings.ru/news/trener-sbornoy-kyrgyzstana-krestinin-rasskazal-chto-odin-futbolist-iz-rossii-dumaet-o-smene-grazhdan-1389498/
Футбол
Александр Крестинин
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