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Футбол

20 марта, 16:53

Карпин — об Уткине: «Как же так, Вась. Не верю до сих пор, друг! Нам всем будет тебя не хватать!»

Карпин написал эмоциональный пост после смерти Уткина
Руслан Минаев
Василий Уткин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал смерть спортивного комментатора Василия Уткина.

О смерти журналиста стало известно 19 марта. 6 марта ему исполнилось 52 года.

«Как же так то, Вась. Не верю до сих пор, друг! Хоть мы и не общались каждый день, но я знал, что ты есть и рядом! Нам всем будет тебя не хватать! Покойся с миром!» — написал Карпин в соцсети.

Уткин работал на телевидении с 1994 года. Он дважды становился лауреатом телевизионной премии ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментатор» — в 2004 и 2005 годах.

Валерий Карпин
Футбол
Василий Уткин
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