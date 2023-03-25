Тренер юношеской сборной России рассказала о давлении на турнире в Бангладеше

Главный тренер женской юношеской сборной России по футболу Елена Медведь поделилась впечатлениями о выступлении на турнире в Бангладеше.

«Давит ли на девочек то, что они первые, кто вновь выступает как полноценная сборная России? Давления они не чувствуют. Потому что в силу возраста до конца не осознают, насколько турнир с этой точки зрения важен. Как только Россию отстранили, мы просто начали играть внутри страны. Так что эту паузу без гимна не так остро ощутили. Он всегда был с нами.

Кстати, на трибунах в Дакке наши флаги тоже были — из 200 болельщиков человек 20 были из России. Наши люди, которые работают здесь. К нам даже приехала делегация из посольства — приятно», — приводит слова Медведь Sport24.

Женская национальная команда России U-16 примет участие в турнире SAFF Championship 2023, проходящем в столице Бангладеша — Дакке. Соперниками россиянок станут сборная хозяев турнира, а также Индии, Непала и Бутана.