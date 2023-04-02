Участники студенческих футбольных команд устроили потасовку на стадионе в центре Москвы

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В центре Москвы произошел конфликт между участниками студенческих футбольных команд, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.
Сообщается, что участники устроили потасовку на стадионе в центре Москвы, после которой в отдел полиции доставили 16 человек.
Конфликт произошел 1 апреля. В результате потасовки пострадал один человек.
«В ОМВД для разбирательства было доставлено 16 человек, на троих из которых были составлены административные материалы по ч. 1 ст. 20.1 КРФ об АП (мелкое хулиганство)», — приводит слова ведомства «РИА Новости».
Максимальное наказание по статье — административный арест на срок до 15 суток.