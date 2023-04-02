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Футбол

Сегодня, 13:24

Участники студенческих футбольных команд устроили потасовку на стадионе в центре Москвы

Виталий Косик
Корреспондент
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В центре Москвы произошел конфликт между участниками студенческих футбольных команд, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.

Сообщается, что участники устроили потасовку на стадионе в центре Москвы, после которой в отдел полиции доставили 16 человек.

Конфликт произошел 1 апреля. В результате потасовки пострадал один человек.

«В ОМВД для разбирательства было доставлено 16 человек, на троих из которых были составлены административные материалы по ч. 1 ст. 20.1 КРФ об АП (мелкое хулиганство)», — приводит слова ведомства «РИА Новости».

Максимальное наказание по статье — административный арест на срок до 15 суток.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230402/futbol-1862454220.html
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