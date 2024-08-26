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Футбол

Сегодня, 11:27

Учрежден приз «За верность» имени Черенкова в трех футбольных российских лигах

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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В понедельник, 26 августа, на пресс-конференции, посвященной учреждению Информационным агентством ТАСС приза имени выдающегося футболиста Федора Черенкова, гендиректор агентства Андрей Кондрашов объявил об учреждении нового спортивного приза имени Федора Черенкова.

— Новый спортивный приз будет называться «За верность». Вручать станем за совокупность факторов: за спортивные достижения, народную любовь, преданность профессии, родине. Черенков — воплощение народной любви. Сейчас начинаем определяться с критериями отбора — в следующем году впервые вручим во всех трех роcсийских футбольных лигах, — заявил Кондрашов.

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