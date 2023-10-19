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Сегодня, 15:33

УЕФА отменил матчи в Израиле до дальнейшего уведомления

Виктория Кравченко
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УЕФА отменил матчи на территории Израиля до дальнейшего уведомления, сообщили в пресс-службе союза.

«После тщательной оценки текущей ситуации с безопасностью на всей территории Израиля исполнительный комитет УЕФА решил, что матчи турниров под эгидой организации не будут проводиться на территории страны до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении.

7 октября Армия обороны Израиля начала военную операцию в секторе Газа в ответ на массированной ракетный обстрел с палестинской стороны.

Баптистская больница Аль-Ахли в секторе Газа во вторник, 17 октября, подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них — женщины и дети. МИД Палестины заявило, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля — что больницу поразила ракета, которую запустила палестинская группировка «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России).

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УЕФА
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