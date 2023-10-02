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Футбол

Сегодня, 09:27

УЕФА рассматривает вариант внедрения нового формата еврокубков

Ана Горшкова
Корреспондент
УЕФА.
Фото Global Look Press
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант изменения формата еврокубков, сообщает Marca.

По данным источника, руководители УЕФА и Ассоциация европейских клубов рассматривают вариант с тремя дивизионами: Суперлига, Лига Европы и Лига претендентов. Между вторым и третьим дивизионами будет борьба за четыре места на повышение и понижение. Между первым и вторым — только два.

В конце месяца состоится исполком УЕФА, где будет обсуждаться этот вопрос. Ожидается, что если новый формат будет принят, то вступит в силу не ранее 2027 года.

В 2022 году УЕФА принял новый формат проведения Лиги чемпионов с участием 36 клубов с сезона-2024/25, при этом вместо группового этапа команды будут играть по так называемой швейцарской системе. Все 36 команд будут помещены в единую таблицу, соперники станут определяться на основе предсезонных рейтинговых позиций. Восьмерка лучших автоматически гарантирует себе выход в 1/8 финала, следующие 16 команд будут бороться за попадание в эту стадию в дополнительном раунде. Аналогичные изменения формата также произойдут в Лиге Европы и Лиге конференций.

Источник: Marca
Футбол
УЕФА
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