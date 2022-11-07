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Сегодня, 17:32

УЕФА выпустил социальный ролик с призывом экономить электроэнергию

Алина Савинова
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УЕФА выпустил рекламный ролик, в котором призвал жителей европейский стран экономить электроэнергию.

Видео называется «Стань еще и фанатом экономии энергии». В нем показаны примеры сохранения природных ресурсов. Каждое верное действие героев рекламы сопровождается овациями футбольных болельщиков.

Ранее президент итальянской Серии А Лоренцо Казини заявил, что из-за энергетического кризиса в Европе на футбольных стадионах Италии сократят время использования прожекторов. Также стало известно, что матчи Кубка Англии могут быть перенесены на дневное время.

Футбол
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