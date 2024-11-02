Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Казахстан
Бразилия
Рейтинг УЕФА
OLIMPBET-Суперкубок России
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая лига
ЮФЛ
Олимпиада
Статьи
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол

Сегодня, 16:00

Украинский футболист Алиев внесен в список террористов и экстремистов

Алина Савинова
Александр Алиев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывшего украинского полузащитника «Локомотива» Александра Алиева внесли в список террористов и экстремистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Росфинмониторинга.

10 октября стало известно, что 39-летний Алиев добавлен в розыскную базу МВД России за призывы к терроризму. В пресс-службе столичного главка СК РФ заявляли, что в отношении экс-игрока возбуждено уголовное дело.

Ранее бывший спортсмен призывал к убийству мирного населения Курской области, где он жил на протяжении нескольких лет. Алиев является уроженцем Хабаровска и имеет российское гражданство.

В России Алиев также выступал за «Анжи» в сезоне-2014/15.

Источник: РИА Новости
Александр Алиев
Футбол

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого завоевал серебро чемпионата Китая
Овечкин не попал бы в топ-100 зарплат НБА
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
Установлена передавшая оружие исполнителям теракта в «Крокусе» группировка
Чей состав сильнее — ЦСКА или «Спартака»
Экс-член Госдепа рассказал о возможных требованиях Трампа от РФ в случае победы
Сегодня
Вчера
Неделя