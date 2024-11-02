Украинский футболист Алиев внесен в список террористов и экстремистов

Бывшего украинского полузащитника «Локомотива» Александра Алиева внесли в список террористов и экстремистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Росфинмониторинга.

10 октября стало известно, что 39-летний Алиев добавлен в розыскную базу МВД России за призывы к терроризму. В пресс-службе столичного главка СК РФ заявляли, что в отношении экс-игрока возбуждено уголовное дело.

Ранее бывший спортсмен призывал к убийству мирного населения Курской области, где он жил на протяжении нескольких лет. Алиев является уроженцем Хабаровска и имеет российское гражданство.

В России Алиев также выступал за «Анжи» в сезоне-2014/15.