Футбол

23 октября, 14:01

Умер рекордсмен «Торпедо» по количеству матчей Виктор Шустиков

Павел Лопатко
Виктор Шустиков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Умер экс-футболист «Торпедо» и сборной СССР Виктор Шустиков, сообщила пресс-служба московского клуба.

Шустиков скончался на 87-м году жизни после продолжительной болезни.

Виктор Михайлович родился 28 января 1939 года. Защитник играл в «Торпедо» в 1958-1972 годах, он обладатель рекорда по количеству проведенных за клуб матчей (427). В 1963 и 1964 годах признавался лучшим игроком сезона. В 1960 и 1965 годах вместе с «Торпедо» выигрывал чемпионат СССР.

В 1974-1980 годах Шустиков работал в тренерском штабе «Торпедо», а в 1984-1990 годах — в клубной академии.

Источник: ФК «Торпедо»
34

  • bvp

    Последние торпедовцы уходят, значит и Торпедо пора.

    23.10.2025

  • Говоритель Морта

    Земля пухом.

    23.10.2025

  • marchela13

    87лет,это очень большие лета для спорт.професионала.Земля пухом.

    23.10.2025

  • Комсомолец 70-х

    Очень Уважаемый был человек.

    23.10.2025

  • Esperanza60

    Покойся с миром! Классный был футболист!

    23.10.2025

  • Ask 17

    Царствие небесное,уходят легенды советского футбола 60-70х,а какая команда Торпедо : Стрельцов,Воронин,Иванов,Шустиков,Mетревели.

    23.10.2025

  • тихоновнавсегда

    Светлая память...

    23.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Царствие Небесное отличному игроку и верному торпедовцу. То Масловское Торпедо, с Шустиковым в составе, влюбило в себя миллионы болельщиков, даже из числа тех, кто является верными болельщиками других команд.

    23.10.2025

  • esheg

    Светлая память.

    23.10.2025

  • Alexander Vlasov

    Царствие небесное и вечная память легенде команды "Т"(на белой футболке слева) !

    23.10.2025

  • Rastan

    Великий, по-настоящему, футболист... Земля пухом..., а вечную память заслужил давно... Кроме всего прочего - 253 матча за "Торпедо", подряд, без единой замены...

    23.10.2025

  • Rastan

    Вместе с теми тремя, ВСЕГДА упоминался и упоминается легенда советского футбола - Виктор Шустиков.

    23.10.2025

  • Алексей Сыромолотов

    очень классный был защитник.и как человек достойный. Золотой фонд нашего футбола.

    23.10.2025

  • hant64

    Уходят легендарные футболисты 60-70х годов. Светлая память мастеру футбола.

    23.10.2025

  • igor1972

    Светлая память и соболезнование родным...

    23.10.2025

  • Николай Шибаев

    А это уже знаменитости советской футбоьной школы!

    23.10.2025

  • Николай Шибаев

    Очень здорово играл центрального защитника Торпедо! Светлая память знаменитому футболисту!

    23.10.2025

  • blue-white!

    Да? Видимо запамятовал. А то думаю, почему про него не слышно, не эксперДит нигде...

    23.10.2025

  • blue-white!

    Нет, не стебусь. Как-то не очень интересовался Торпедо, знаю только Стрельцова, Воронина и Валентина Кузьмича Иванова, который в 90-е тренировал автозаводцев...

    23.10.2025

  • wam

    Помним! Светлая память!

    23.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Ок.)

    23.10.2025

  • shpasic

    это скорее ответ блю-уайту.

    23.10.2025

  • хурма(сельдерей)

    земля пухом

    23.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Знаю. Но от этого он не перестает быть его сыном.)

    23.10.2025

  • shpasic

    сын умер почти десять лет назад.

    23.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Это его сын. Там еще и внук мало-мало поиграл. Или ты стебаешься?

    23.10.2025

  • blue-white!

    В 90-е за Торпедо пылил тоже какой-то Шустиков, увидев фамилию сначала подумал на него. Они родственники или однофамильцы?!

    23.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Герои уходят в память, В сердце ложатся стуком, Дабы делом своим оставить Наследие сынам и внукам. Герои уходят в небо!

    23.10.2025

  • Marcus Crassus

    Вот и ещё одна легенда ушла.Земля пухом.

    23.10.2025

  • Skorz.

    Интересная спортивная жизнь , долгая человеческая ... Заслуженное уважениеи и память Виктору Михайловичу .

    23.10.2025

  • инок

    Шустиков легенда нашего футбола. Светлая память ему...

    23.10.2025

  • Игорь Караваев

    Светлая память, пухом земля.

    23.10.2025

  • Главврач Маргулис/

    Земля пухом.

    23.10.2025

    Виктор Шустиков
    Сборная СССР по футболу
    ФК Торпедо (Москва)
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя