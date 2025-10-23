Умер рекордсмен «Торпедо» по количеству матчей Виктор Шустиков

Умер экс-футболист «Торпедо» и сборной СССР Виктор Шустиков, сообщила пресс-служба московского клуба.

Шустиков скончался на 87-м году жизни после продолжительной болезни.

Виктор Михайлович родился 28 января 1939 года. Защитник играл в «Торпедо» в 1958-1972 годах, он обладатель рекорда по количеству проведенных за клуб матчей (427). В 1963 и 1964 годах признавался лучшим игроком сезона. В 1960 и 1965 годах вместе с «Торпедо» выигрывал чемпионат СССР.

В 1974-1980 годах Шустиков работал в тренерском штабе «Торпедо», а в 1984-1990 годах — в клубной академии.