Умер рекордсмен «Торпедо» по количеству матчей Виктор Шустиков

23 октября, 14:01
Умер экс-футболист «Торпедо» и сборной СССР Виктор Шустиков, сообщила пресс-служба московского клуба.
Шустиков скончался на 87-м году жизни после продолжительной болезни.
Виктор Михайлович родился 28 января 1939 года. Защитник играл в «Торпедо» в 1958-1972 годах, он обладатель рекорда по количеству проведенных за клуб матчей (427). В 1963 и 1964 годах признавался лучшим игроком сезона. В 1960 и 1965 годах вместе с «Торпедо» выигрывал чемпионат СССР.
В 1974-1980 годах Шустиков работал в тренерском штабе «Торпедо», а в 1984-1990 годах — в клубной академии.
bvp
Последние торпедовцы уходят, значит и Торпедо пора.
23.10.2025
Говоритель Морта
Земля пухом.
23.10.2025
marchela13
87лет,это очень большие лета для спорт.професионала.Земля пухом.
23.10.2025
Комсомолец 70-х
Очень Уважаемый был человек.
23.10.2025
Esperanza60
Покойся с миром! Классный был футболист!
23.10.2025
Ask 17
Царствие небесное,уходят легенды советского футбола 60-70х,а какая команда Торпедо : Стрельцов,Воронин,Иванов,Шустиков,Mетревели.
23.10.2025
тихоновнавсегда
Светлая память...
23.10.2025
Saiga-спринтер
Царствие Небесное отличному игроку и верному торпедовцу. То Масловское Торпедо, с Шустиковым в составе, влюбило в себя миллионы болельщиков, даже из числа тех, кто является верными болельщиками других команд.
23.10.2025
esheg
Светлая память.
23.10.2025
Alexander Vlasov
Царствие небесное и вечная память легенде команды "Т"(на белой футболке слева) !
23.10.2025
Rastan
Великий, по-настоящему, футболист... Земля пухом..., а вечную память заслужил давно... Кроме всего прочего - 253 матча за "Торпедо", подряд, без единой замены...
23.10.2025
Rastan
Вместе с теми тремя, ВСЕГДА упоминался и упоминается легенда советского футбола - Виктор Шустиков.
23.10.2025
Алексей Сыромолотов
очень классный был защитник.и как человек достойный. Золотой фонд нашего футбола.
23.10.2025
hant64
Уходят легендарные футболисты 60-70х годов. Светлая память мастеру футбола.
23.10.2025
igor1972
Светлая память и соболезнование родным...
23.10.2025
Николай Шибаев
А это уже знаменитости советской футбоьной школы!
23.10.2025
Николай Шибаев
Очень здорово играл центрального защитника Торпедо! Светлая память знаменитому футболисту!
23.10.2025
blue-white!
Да? Видимо запамятовал. А то думаю, почему про него не слышно, не эксперДит нигде...
23.10.2025
blue-white!
Нет, не стебусь. Как-то не очень интересовался Торпедо, знаю только Стрельцова, Воронина и Валентина Кузьмича Иванова, который в 90-е тренировал автозаводцев...
23.10.2025
wam
Помним! Светлая память!
23.10.2025
Марк Красс.Победитель Спартака
Ок.)
23.10.2025
shpasic
это скорее ответ блю-уайту.
23.10.2025
хурма(сельдерей)
земля пухом
23.10.2025
Марк Красс.Победитель Спартака
Знаю. Но от этого он не перестает быть его сыном.)
23.10.2025
shpasic
сын умер почти десять лет назад.
23.10.2025
Марк Красс.Победитель Спартака
Это его сын. Там еще и внук мало-мало поиграл. Или ты стебаешься?
23.10.2025
blue-white!
В 90-е за Торпедо пылил тоже какой-то Шустиков, увидев фамилию сначала подумал на него. Они родственники или однофамильцы?!
23.10.2025
Марк Красс.Победитель Спартака
Герои уходят в память, В сердце ложатся стуком, Дабы делом своим оставить Наследие сынам и внукам. Герои уходят в небо!
23.10.2025
Marcus Crassus
Вот и ещё одна легенда ушла.Земля пухом.
23.10.2025
Skorz.
Интересная спортивная жизнь , долгая человеческая ... Заслуженное уважениеи и память Виктору Михайловичу .
23.10.2025
инок
Шустиков легенда нашего футбола. Светлая память ему...
23.10.2025
Игорь Караваев
Светлая память, пухом земля.
23.10.2025
Главврач Маргулис/
Земля пухом.
23.10.2025