Управляющий расформированного «Тамбова» требует от «Ростова» 8 миллионов рублей за трансфер футболиста

«Тамбов» подал заявление в суд о признании недействительной сделки по трансферу защитника Максима Осипенко из «Ростова». Об этом сообщает «РБ Спорт», ссылаясь на данные «Федресурса».

На данный момент юридическое лицо «Тамбова» проходит процедуру банкротства. Конкурсным управляющим клуба стал Константин Жильцов. Отмечается, что он подал заявление в суд о признании недействительным дополнительного соглашения к трансферному контракту игрока, перешедшего в «Ростов». По информации источника, «Тамбов» хочет взыскать с ростовчан 8 миллионов рублей и признать недействительной всю сделку.

Имя футболиста не оглашается, но под указанные критерии подходит только Осипенко. Защитник перешел в «Ростов» в январе 2020 года. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 250 тысяч евро.