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Футбол

Сегодня, 17:40

В Англии назвали лучшего центрального нападающего в истории футбола

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Англоязычное издание Give me Sport составило рейтинг лучших центральных нападающих в истории футбола.

На первом месте в списке оказался трехкратный чемпион мира Пеле. На вторую строчку поставили лучшего венгерского футболиста прошлого века Ференца Пушкаша. Тройку замкнул лучший бомбардир в истории «Баварии» Герд Мюллер.

В рейтинг не вошли Криштиану Роналду и Лионель Месси, поскольку в ходе карьеры они играли на другой позиции.

Топ-10 центрфорвардов в истории по версии издания выглядит следующим образом:

1. Пеле;

2. Ференц Пушкаш;

3. Герд Мюллер;

4. Ромарио;

5. Эусебио;

6. Альфредо Ди Стефано;

7. Роналдо;

8. Тьерри Анри;

9. Джимми Гривз;

10. Уэйн Руни.

При составлении рейтинга учитывались следующие показатели: количество забитых голов, выигранных трофеев, а также личные достижения.

Пеле
Футбол
Герд Мюллер
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