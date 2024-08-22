В Англии назвали лучшего центрального нападающего в истории футбола

Англоязычное издание Give me Sport составило рейтинг лучших центральных нападающих в истории футбола.

На первом месте в списке оказался трехкратный чемпион мира Пеле. На вторую строчку поставили лучшего венгерского футболиста прошлого века Ференца Пушкаша. Тройку замкнул лучший бомбардир в истории «Баварии» Герд Мюллер.

В рейтинг не вошли Криштиану Роналду и Лионель Месси, поскольку в ходе карьеры они играли на другой позиции.

Топ-10 центрфорвардов в истории по версии издания выглядит следующим образом:

1. Пеле;

2. Ференц Пушкаш;

3. Герд Мюллер;

4. Ромарио;

5. Эусебио;

6. Альфредо Ди Стефано;

7. Роналдо;

8. Тьерри Анри;

9. Джимми Гривз;

10. Уэйн Руни.

При составлении рейтинга учитывались следующие показатели: количество забитых голов, выигранных трофеев, а также личные достижения.