В Англии назвали лучшего центрального нападающего в истории футбола

Сегодня, 17:40
Англоязычное издание Give me Sport составило рейтинг лучших центральных нападающих в истории футбола.
На первом месте в списке оказался трехкратный чемпион мира Пеле. На вторую строчку поставили лучшего венгерского футболиста прошлого века Ференца Пушкаша. Тройку замкнул лучший бомбардир в истории «Баварии» Герд Мюллер.
В рейтинг не вошли Криштиану Роналду и Лионель Месси, поскольку в ходе карьеры они играли на другой позиции.
Топ-10 центрфорвардов в истории по версии издания выглядит следующим образом:
1. Пеле;
2. Ференц Пушкаш;
3. Герд Мюллер;
4. Ромарио;
5. Эусебио;
6. Альфредо Ди Стефано;
7. Роналдо;
8. Тьерри Анри;
9. Джимми Гривз;
10. Уэйн Руни.
При составлении рейтинга учитывались следующие показатели: количество забитых голов, выигранных трофеев, а также личные достижения.