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Сегодня, 17:42

В Ассоциации футбола Узбекистана считают сборную России одной из ведущих команд мира

Алина Савинова
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Первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ), член исполкома ЦАФА Равшан Ирматов заявил, что участие сборной России в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации повысит интерес к турниру.

«Во-первых, хочу сказать, что ЦАФА сильно заинтересована, чтобы провести первый чемпионат среди национальных команд. Во-вторых, если будем смотреть историю, то всегда такие российские топовые клубы, как «Спартак», «Зенит», «Динамо», «Торпедо», играли с «Пахтакором», «Памиром» и другими центральноазиатскими клубами, это вызывало огромный интерес среди болельщиков, они собирали полные трибуны, был аншлаг. Конечно, если Россия будет участвовать, то, безусловно, повысит интерес к турниру и среди болельщиков, и среди других команд. Потому что Россия — одна из ведущих сборных команд не только Европы, но и мира, поэтому будет очень интересно», — приводит ТАСС слова Ирматова.

13 марта сообщалось, что сборная России может сыграть в чемпионате ЦАФА. Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В нем также примут участие сборные Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана и Афганистана.

Источник: https://tass.ru/sport/17350879
Сборная России по футболу
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