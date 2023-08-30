В Брянской области произошла массовая драка футбольных фанатов

В городе Сельцо в Брянской области случилась массовая драка между футбольными болельщиками, сообщает Baza.

В драке столкнулись фанаты «Сокола» из Сельцо и «Бежицы» из Брянска. Обе команды выступают в чемпионате Брянской области.

Представители «Сокола» уже принесли извинения жителям города, заявив, что не поддерживают действия болельщиков.