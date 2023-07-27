В Федерации футбола Мавритании заявили о готовности помочь РФС с организацией сборов

Первый вице-президент Федерации футбола Мавритании Азиз Бугурбал ответил на вопрос о возможности организации сборов российских команд на территории республики.

«Конечно, мы готовы помочь. Если хотите готовиться в жаре — это к нам. Готовы помочь со сборами и товарищеским матчем. У нас были контакты, но не смогли согласовать календари. Много времени занимает логистика», — сказал Бугурбал на стенде РФС в рамках форума «Россия — Африка».

Ранее Российский футбольный союз подписал меморандум о сотрудничестве с республикой Мавритания.